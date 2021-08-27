ملعب بنينا يتأهب لاستضافة مواجهة الفرسان والغابون

تقرير 218

بمجهودات فردية وبإمكانيات تعدّ بسيطةً وبمساهمات لجهات غير حكومية؛ يواصل الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي، تحضيراته لاستقبال مباراة المنتخب الوطني أمام ضيفه الغابوني، على ملعب شهداء بنينا، في إطار الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال.

أعمال النظافة والصيانة التي يحتاج إليها الملعب الذي يحتضن لقاء منتخب يمثّل بلاده؛ تقوم بها شركات وأشخاص غير مسؤولين يعملون على مدار اليوم؛ كي يكون الملعب جاهزًا لاستضافة مباراة المنتخب الوطني.

بلدية بنغازي، بدورها، قدّمت عددًا من الوعد بصيانة بعض من مرافق ملعب شهداء بنينا، والجميع في انتظار تلبية هذه الوعود، خاصةً أن موعد المباراة المرتقب بدأ يقترب، دون حدوث أي شيء ملموس.

للمرة الثانية على التوالي؛ سيكون ملعب شهداء بنينا مسرحًا للقاء المنتخب الوطني، فبعد مواجهة تونس؛ يطمح الجميع في أن تسير الأمور على ما يُرام.

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