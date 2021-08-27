النيرا آتزوري يرحل لملاقاة هيلاس فيرونا

يرحل إنتر ميلانو لمواجهة هيلاس فيرونا في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على ملعب بينتيغودي في فيرونا.

ويسعى الـ “نيرا آتزوري” لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد انتصاره الكبير، في معقله “جوزيبي مياتزا” على ضيفه جنوى برباعية نظيفة.

ويأمل إنتر بقيادة مدربه سيموني إنزاغي مواصلة البداية القوية التي ظهر بها في الجولة الأولى، إلى جانب استغلال عودة نجمه لوتارو مارتينيز العائد من الإيقاف.

كما قد تشهد المواجهة مشاركة خواكين كوريا الذي خاض التدريبات مساء الأمس، في الجهة الأخرى يطمح هيلاس فيرونا في تعويض الخسارة في الأسبوع الأول أمام ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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