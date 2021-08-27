الدولي محمد المنير ينتقل إلى الأهلي طرابلس قادماً من الاتحاد

وقّع اللاعب الدولي محمد المنير على عقد انتقاله للأهلي طرابلس، لمدة موسمين ليعزز صفوفه الموسم القادم في مسابقتي الدوري والكأس ومسابقة الكونفدرالية.

محمد المنير تخرج من مدرسة الاتحاد، وتُوج معه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، ويُمثل المنتخب الوطني حاليا في معسكره في تركيا ويستعد لمواجهة الغابون في تصفيات المونديال.

وأشارت بعض المصادر المقربة من هذه الصفقة، إلى أن اللاعب اختار الانتقال إلى الأهلي طرابلس بعد العرض الذي تقدمت به إدارة النادي لتدعيم صفوفها، إذ تسعى الإدارة لتدعيم صفوفها للمنافسة على اللقب وتقديم مشاركة أفريقية مشرفة.

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