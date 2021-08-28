العيساوي والجلالي : نتمنى أن تعود الكرة الليبية إلى ماضيها الجميل

بنغازي 28 أغسطس 2021 (وال) لا يخفى على مسامع متابعي كرة القدم الليبية أسماء أشهر نجومها اللامعة من بينها فوزي العيساوي وسالم الجلالي، اللذين سطرا تاريخا مشرفا في الكرة الليبية يصعب نسيانه .

وكالة الأنباء اللببية كانت في استضافتهما عندها، وتكوين حوار غني معهما تكلما فيه بكل واقعية وحيادية عن وضع الكرة الليبية.

في بداية حديثه قدم لاعبنا الدولي “فوزي العيساوي” خالص التحايا لوكالة الأنباء الليبية، على استضافتها ورفع شكره على ماتقوم به من مواكبة مستمرة لمختلف الأحداث الرياضية .

استفتح النجم بالحديث عن مجلس إدارة نادي النصر وقال “قام بتكليفنا باللجنة الفنية الخاصة بالفريق تقوم بمهام وشؤون كرة القدم وتقديم التقارير عن المدربين واللاعبين ، وأول خطوة قمنا بها متابعة تقرير المدير الفني السابق عن اللاعبين واحتياجات الفريق الأول.

ومن جهته قال سالم الجلالي: إن عملي بنادي النصر شرف كبير وخاصة مع العيساوي، واعتبره وساما على صدري ولن أبخل بشيء أملكه تجاه مؤسسة النصر.

وعن المدرب الككلي وجهوده مع التدريب قال العيساوي: أحب أن أشكر المدرب محمد الككلي على شغله الرائع مع الفريق، واعتبره الأفضل وكلجنة فنية استفدنا كثيرا من تقرير الككلي.

و عن احتياجات الفريق الفعلية قال العيساوي : اتفقنا على أن الإعارات أو الاستغناء عن اللاعبين لن يتم إلا بوجود البديل الأفضل ، مع استمرار إدارات الأندية في البحث عن اللاعب الجاهز مع بداية كل موسم.

وعن هذه الإشكالية قال العيساوي: من بين الحلول لهذه المعضلة ضرورة تشكيل فريق ثاني والاهتمام بالمراكز التي نحتاجها رغم صعوبتها وعدم قدرة الإدارات على تنفيذها إلا أنني أراه أحد الحلول.

وأضاف الجلالي مشاركا نفس الموضوع : الاهتمام بالفئات السنية أهم مايجب أن يحدث وينفذ وتوفير البنية التحتية من ملاعب ومعدات خاصة والتغذية السليمة، وهذه الأشياء والأساسيات لاتوجد وغائبة عنا تماما.

وعند سؤالنا عن الصورة التي يجب أن ينطلق بها الموسم رد العيساوي قائلا: من وجهة نظري أتمنى أن يكون بنظام المجموعتين؛ لأن الظروف لا تسمح لغالبية الأندية بأن يكون الدوري مجموعة واحدة والذي يتطلب مصاريف باهضة خاصة في التنقل والإقامة، واقترح أن يتم اختيار أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة يقام بينهم دوري سداسي، من مرحلتين ذهابا وإيابا، وإن لم يكن اتحاد الكرة أقوى من الأندية فلن ينجح الدوري.

الجلالي عبر عن هذا وقال : المجموعة الواحدة أقوى ولها نتائج طيبة تعود بالفائدة حتى على المنتخب شريطة أن يتفادى اتحاد الكرة الإخفاقات السابقة من دخول الجماهير واختيار الحكام والعقوبات وحماية الفرق.

وعند كلامنا عن عقود اللاعبين والتي وصلت إلى الملايين بسط العيساوي قوله : هناك سياسة خطيرة تمارس لتفريغ الأندية من اللاعبين المتميزين يجب وجود قانون يحمي اللاعبين ويحفظ حقوق الأندية ومن إدارات منظمة تعمل باحترافية.

وعند استفسارنا عن تحدد موعد فعلي لتدريبات الفريق أجاب العيساوي: أولا أحب أن أوضح نقطة مهمة وهي لا صحة لما يشاع ويتداول عبر مواقع التواصل عن أن العيساوي سيقود تدريبات الفريق الأول، وإلى الآن لم تستقر الإدارة على مدرب مؤقت لحين قدوم المدرب الأجنبي ، وبعد عدة أيام ستقوم الإدارة باستدعاء الفريق فور تكامل الصفوف وتذليل كافة الصعوبات، وأعلم أن إدارة النصر ساعية لاستجلاب مدرب أجنبي والعروض أمامهم من البرازيل والبرتغال وصربيا.

وختم العيساوي وقال: أتمنى عودة العلاقة الطيبة بين الجماهير ونعود للزمن الجميل كما عشناه في مدينتنا بنغازي ونقف صفا واحدا من أجل عودة ملعب بنغازي الرئيسي

وختم الجلالي حديثه وقال: جلسة طيبة بالفعل مع وكالة الأنباء الليبية وتمنياتي بأن تعود كرتنا والعلاقة الرياضية بين الأندية والجماهير إلى سابق عهدها. (وال ـ بنغازي ) ف ح / ك و

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