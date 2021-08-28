“الوافد الجديد” يقود الإنتر لانتصار صعب في فيرونا

واصل الإنتر عروضه القوية محققاً انتصاره الثاني على التوالي بفوزه خارج أرضه على مضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية، على ملعب مارك بينتيغودي، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم فيرونا في النتيجة منذ الدقيقة 15 عبر إيفان إليتش، مستغلاً خطأً فادحًا من الحارس سمير هندانوفيتش، وعدّل الإنتر النتيجة مع انطلاق الشوط الثاني برأسية لوتارو مارتينيز.

وأضاف الوافد الجديد البديل خواكين كوريا الهدف الثاني للنيراتزوري في الدقيقة 83 من كرة رأسية، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجّل الثنائية والهدف الثالث للإنتر في الوقت بدل الضائع بتسديدة أرضية.

وحقق الإنتر فوزه الثاني؛ ليصل إلى

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