هالاند يقود دورتموند لفوز صعب على هوفنهايم

تمكن بروسيا دورتموند من تحقيق انتصارٍ صعبٍ على ضيفه هوفنهايم، بثلاثة أهداف مقابل هدفيْن، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

وتقدم الواعد الأمريكي جيوفاني رينا في النتيجة في الدقيقة 49 لأصحاب الأرض، وعدّل هوفنهايم النتيجة في الدقيقة 61 عبر كريستوف باومغاتنر.

وأضاف الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 69 وعدّل الضيوف النتيجة في الدقيقة في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يسجل إرلينغ هالاند هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من المواجهة؛ ليقود فريقه لانتصار غالٍ، رفع رصيده إلى ست نقاط، فيما تعرض هوفنهايم لأول خسارة، هذا الموسم.

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