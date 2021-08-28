كاسيميرو يمدّد عقده مع الميرينغي حتى عام 2025

جدّد ريال مدريد عقد لاعب وسطه، البرازيلي كاسيميرو، حتى عام 2025؛ ليواصل مسيرته مع نادي العاصمة الإسبانية.

وذكر النادي الملكي، في بيان رسمي، أنه توصل لاتفاق مع كاسيميرو، يقضي بمواصلة مشواره مع الفريق لأربعة مواسم إضافية.

ويعدّ لاعب الوسط البرازيلي أحد أبرز دعائم الفريق في السنوات الأخيرة، بعد عودته من الإعارة قادمًا من بورتو في 2013، حيث ساهم بتتويج الملكي بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية إضافة إلى الدوري الإسباني.

وأصبح كاسيميرو خامس لاعب يُجدّد عقده مع الفريق الملكي في الفترة الأخيرة، بعد كريم بنزيما وتيبو كورتوا، وفيديريكو فالفيردي، إضافة إلى داني كارفاخال.

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