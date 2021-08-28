المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الغابون

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته بمعسكره المقام حاليا بمدينة أزميت التركية استعدادا لملاقاة منتخبي الغابون وأنغولا في الجولتين الاولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

المنتخب الوطني حقق الفوز وديا على حساب العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين جاءت عن طريق السلتو والبدري والورفلي.

معسكر الفرسان في تركيا تم اختتامه والبعثة تنطلق من تركيا غلى مدينة بنغازي لتبدأ المرحلة الاخيرة من التحضير للقاء الذي سيقام بملعب شهداء بنينا يوم الإربعاء القادم.

كليمنتي عمل طوال المدة الماضية على تجهيز اللاعبين من ناحية بدنية وتكتيكية لمواجهة لن تكون سهلة أمام منتخب يملك ضمن صفوفه لاعبين ينشطون في أقوى دوريات العالم وفي مقدمتهم بيير إيمريك أوباميانغ.

في دور المجموعات دائما ماتكون المباراة الاولى هى الأهم وبالتالي في تحقيق الفوز على حساب الغابون فرصة ثمينة لضمان الانطلاق بطريقة إيجابية نحو المنافسة بطاقة التأهل.

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