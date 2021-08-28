سان جيرمان يرفض عرض الملكي لضمّ “الجوهرة الفرنسية”

كشف البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، رفض ناديه العرض الرسمي المقدّم من ريال مدريد للتعاقد مع نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي، في آخر أيام الميركاتو .

وذكر ليوناردو إلى أن الريال عرض، بالفعل، 160 مليون يورو لضمّ مبابي، الأمر الذي رفضه باريس سان جيرمان بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن هذا العرض يعدّ بعيدًا جدًا عن القيمة الفعلية لمبابي.

وأوضح ليوناردو أن النادي الباريسي لايزال مدينًا بجزء من أموال صفقة انتقال مبابي من موناكو قبل مواسم، وعلى ريال مدريد رفع عرضه، بصورة كبيرة، في حال كان يريد الظفر بخدمات اللاعب.

وكشف المدير الرياضي للفريق الباريسي أن النادي قدّم عرضيْن كبيريْن لتمديد عقد مبابي، في آخر شهريْن، لكن النادي لا يريد إجباره على البقاء.

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