مانشستر سيتي يكتسح أرسنال في البريمرليغ

حقق مانشستر سيتي فوزاً كاسحاً على أرسنال بـ5 أهداف دون مقابل، على ملعب الاتحاد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح لاعب الوسط الألماني إلكاي غاندوغان أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة، وعزز فيران توريس التقدم للسيتزن بحلول الدقيقة 12، وأضاف غابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة الـ43، وسجل لاعب الوسط الإسباني رودري الهدف الرابع في الدقيقة الـ53، قبل أن ينهي فيران توريس الخماسية في الدقيقة الـ84، وشهدت المباراة طرد لاعب وسط الغانارز غرانيت “تشاكا” في الدقيقة الـ35 من الشوط الأول.

وحقق حامل اللقب فوزه الثاني بعد انتصاره الكبير في الجولة الماضية على نوريتش سيتي بخماسية، فيما تعرض أرسنال للخسارة الثالثة على التوالي في الموسم.

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