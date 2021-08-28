الهرام يكشف لـ218 تطلعاته لانطلاق مشواره مع الاتحاد

خاص 218

كشف اللاعب الجديد لفريق الاتحاد محمد الهرام في تصريحات خاصة لـ218، أنه يتشرف بالمشاركة مع بطل الدوري الممتاز للموسم الماضي.

وقال الهرام في مقابلة عبر برنامج GAME إنه سيُقدّم كلّ ما يستطيع من أجل الاتحاد، والذي باشر تحضيراته من أجل خوض الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح الهرام أن جمهور الاتحاد شجعه فور وصوله إلى طرابلس وخوضه التدريبات على ملعب النادي، وهو ما يضعه تحت مسؤولية كبيرة لتقديم أفضل إمكانياته مع بطل ليبيا الموسم الماضي.

وأشار الهرام إلى أن عقده مع الاتحاد سيكون لمدة موسم واحد، وشكر خلال تصريحاته جمهور نادي النصر وكل المدربين الذين أشرفوا عليه في السنوات الماضية، إضافة إلى جميع اللاعبين الذين رافقهم في مشواره مع الفريق الأول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية