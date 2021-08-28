فيرستابن يحقق أسرع زمن في تجارب جائزة بلجيكا الكبرى

تمكن السائق الهولندي ماكس فيرستابن من تحقيق أسرع زمن في التجارب الثانية لجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا1 على حلبة فرانكورشان .

وجاء فيرستابن في المركز الأول محققاً أفضل زمن بــ 44 ثانية و 472 جزءاً من الثانية، متفوقاً على فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وبطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الذي أحتل المركز الثالث، وكانت سيارة السائق الهولندي قد تضررت بعد حادث تصادم مع سائق فيراري تشارلز لوكلير .

ونشرت بطولة العالم للفورمولا1 برنامجاً معدلاً لسباقاتها خلال الموسم الحالي 2021 حيث تم تخفيض عدد السباقات إلى 22 سباقاً بدلاً من 23 خلال الموسم .

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