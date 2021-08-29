إمبولي يفاجئ يوفنتوس في تورينو

تعرض يوفنتوس لخسارة مفاجئة على ملعبه أليانز ستاديوم أمام ضيفه إمبولي الصاعد إلى دوري الأضواء بهدف دون مقابل ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر ليوناردو مانكوسو في الدقيقة الحادية والعشرين من زمن المباراة وحاول البيانكونيري العودة في المباراة وسط إضاعة نجومة العديد من الفرص .

ليحقق إمبولي انتصاره الأول هذا الموسم بعد خسارته على ملعبه في الجولة الأولى أمام لاتسيو فيما لم يفلح اليوفي في تحقيق أول ثلاث نقاط للمباراة الثانية على التوالي، وتعد المباراة هي الأولى للسيدة العجوز بعد رحيل نجمه وهدافه كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

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