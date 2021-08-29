وزارة الرياضة تنفي تقديم ملف ليبيا لإستضافة كأس العالم لعام 2030 م

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال) _ نفت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، تقديم ملف ليبيا لإستضافة كأس العالم لعام 2030 م.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السيد (ربيع خليفة) أن

وسائل إعلام ليبية مختلفة نقلت عن السيد وزير الرياضة بالحكومة الأستاذ (عبدالشفيع الجويفي) خبر مفاده بأن وزارة الرياضة جاهزة من أجل تقديم ملف ليبيا لإستضافة كأس العالم لعام 2030م، مؤكدًا أن هذا التصريح غير صحيح ولم يصدر عن السيد وزير الرياضة.

الناطق الرسمي باسم الوزارة، قال أن وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ومن خلال الخطة المستقبلية الموضوعة من قبلها والتي تسعى إلى تنفيذها تستهدف البنية التحتية للمؤسسات الرياضية في مختلف المدن والمناطق في الدولة الليبية من أجل تطويرها والنهوض بها، كما أن وزارة الرياضة وبحسب الخطة ستقوم بإنشاء ملاعب رياضية جديدة ستكون موزعة توزيع جغرافي في ليبيا وسيتم البدء فعليا بهذه المشاريع بعد حصول وزارة الرياضة على الأذن بالتعاقد من قبل الجهات المعنية بالخصوص.

وأضاف خليفة أن الوزارة في صدد إعداد مسودة للقانون الرياضي من خلال لجنة تم تشكيلها بقرار من السيد وزير الرياضة بالحكومة والتي تهدف إلى إنشاء قانون ينظم الرياضة في ليبيا.

وطالب خليفة كل القنوات بعدم نقل أي أخبار عن وزارة الرياضة إلا عن طريق مصادرها الرسمية. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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