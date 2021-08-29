بعشرة لاعبين.. تشيلسي يعود بتعادل ثمين أمام ليفربول

عاد تشيلسي بتعادل ثمين من ملعب أنفيلد رود أمام مضيفه ليفربول بهدف لمثله في قمة كروية ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ”

وتقدم البلوز بهدف الألماني كاي هافيرتز بكرة رأسية في الدقيقة الثانية والعشرين، وانتظر الريدز حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليدرك له المصري محمد صلاح التعادل، وشهدت المباراة طرد ظهير تشيلسي ريس جيمس، وشهد الشوط الثاني عدداً من الفرص الخطرة لليفربول وسط تألق الحارس إدوارد ميندي.

ورفع ليفربول رصيده إلى سبع نقاط بالتساوي مع البلوز قبل مرحلة التوقف الدولية الأيام المقبلة.

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