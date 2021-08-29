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بعشرة لاعبين.. تشيلسي يعود بتعادل ثمين أمام ليفربول

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد تشيلسي بتعادل ثمين من ملعب أنفيلد رود أمام مضيفه ليفربول بهدف لمثله في قمة كروية ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ”

وتقدم البلوز بهدف الألماني كاي هافيرتز بكرة رأسية في الدقيقة الثانية والعشرين، وانتظر الريدز حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليدرك له المصري محمد صلاح التعادل، وشهدت المباراة طرد ظهير تشيلسي ريس جيمس، وشهد الشوط الثاني عدداً من الفرص الخطرة لليفربول وسط تألق الحارس إدوارد ميندي.

ورفع ليفربول رصيده إلى سبع نقاط بالتساوي مع البلوز قبل مرحلة التوقف الدولية الأيام المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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