اتفاق ليبي أردني لحل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية الخاصة

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، على تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين للوصول إلى تفاهمات وتوافقات لحل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية الخاصة على الحكومة الليبية ووضع إطار زمني للسداد.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الطرفين الأردني والليبي، اتفقا خلال لقائهما اليوم في الأردن كذلك، على أن يكون هناك اجتماع بين وزيري صحة البلدين لوضع خطط لتطوير وتأهيل عدد من الكوادر الطبية والطبية المساعدة الليبية في إدارة بعض المستشفيات الليبية وفتح مركز طبي في ليبيا بالاستفادة من التجربة الأردنية في هذا الخصوص إلى جانب مواصلة التنسيق والتعاون بين وزراء البلدين في العديد من المجالات.

وأكد الدبيبة خلال استقباله من طرف نظيره الأردني بمكتبه بالعاصمة عمان، أهمية دور الأردن الإقليمي ومكانة الملك الأردني في إيجاد حلول للعديد من القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية ودول الإقليم.

وأشار الدبيبة إلى تطلع ليبيا للاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تطوير الموارد البشرية، إضافة إلى بحث عقد شراكات بين البلدين في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب إشراك الشركات الأردنية في مشاريع البناء وإعادة الإعمار، والتعاون في مجال الخدمات المصرفية.

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