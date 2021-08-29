أول حصة تدريبية للمنتخب في بنغازي تأهبًا لمُلاقاة الغابون

بنغازي 29 أغسطس 2021 (وال)- أجرى المنتخب الليبي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، أول حصة تدريبية على ملعب شهداء بنينا ببلدية بنغازي.

وذلك استعدادًا لملاقاة ضيفه الغابوني الأربعاء القادم في مستهل مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ” 2022 ” التي تستضيفها قطر .

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية؛ إن هذه الحصة التدريبية لفرسان المتوسط هي الأولى من نوعها، وذلك عقب عودته من معسكره التحضيري الذي أقامه في أزميت التركية، لاسيما وأن تدريبات اليوم بملعب شهداء بنينا؛ قد حضره جميع اللاعبين المحترفين عدى لاعب سبورتينغ براغا البرتغالي المعتصم بالله المصراتي، والذي تأكد حضوره غد الاثنين.

هذا وقد أوقعت القرعة منتخب ليبيا في المجموعة السادسة، صحبة منتخبات مصر ، الغابون ، وأنغولا. (وال) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال