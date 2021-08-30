“جيرو” ينتفض.. ويقود الروسينيري لانتصار ثمين على كالياري

تقرير 218

ختام الجولة الثانية من “السيريا آ” استضافها “السان سيرو”، واستقبل فيها ميلان العائد من انتصار الجولة الأولى أمام “سامبدوريا” ضيفه كالياري العنيد.

وافتتح أهداف الروسونيري لاعب الوسط ساندرو تونالي في الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، مذكرًا الجميع في “السان سيرو” بأهداف النجم السابق أندريا بيرلو ، وعدّل كالياري الكفة بعد ثلاث دقائق بواسطة أليساندرو ديولا.

رد فعل ميلان؛ تواصل مباشرة، ولم يتأثر بهدف التعادل المباغت، ليسجّل له الواعد براهيم دياز؛ ليواصل التألق للجولة الثانية على التوالي، قبل أن يعزّز أوليفيه جيرو تقدّم ميلان بالهدف الثالث بتسديدة رائعة.

وقبل أن ينقضي الشوط الأول بدقيقتين؛ حصل ميلان على ركلة جزاء، أكد خلالها جيرو أحقية ميلان بنقاط المباراة الثلاث مبكرًا.

الشوط الثاني؛ شهد العديد من الفرص الحقيقية لتعزيز النتيجة بالنسبة لميلان وتقليص الفارق لأبناء جزيرة سيردينيا.

ميلان؛ واصل التألق وحصد النقطة السادسة، فيما لم يستطع كالياري تحقيق الانتصار للجولة الثانية على التوالي؛ ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة.

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