شلدون يعود لتدريبات الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة

التحق اللاعب جهاد شلدون بتدريبات فريق الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الموسم المنقضي.

كما شهدت تدريبات فريق الاتحاد عودة كل من ربيع شادي و غازي العيادي الذي جددت معه إدارة الاتحاد لموسم قادم . حيث يسعى مدرب الفريق أسامة الحمادي لرفع من وتيرة استعداد الفريق قبل مواجهة فريق كمكم الزنجباري في العاشر من الشهر المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا .

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