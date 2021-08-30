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شلدون يعود لتدريبات الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

التحق اللاعب جهاد شلدون بتدريبات فريق الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الموسم المنقضي.
كما شهدت تدريبات فريق الاتحاد عودة كل من ربيع شادي و غازي العيادي الذي جددت معه إدارة الاتحاد لموسم قادم . حيث يسعى مدرب الفريق أسامة الحمادي لرفع من وتيرة استعداد الفريق قبل مواجهة فريق كمكم الزنجباري في العاشر من الشهر المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا .

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قناة ليبيا الاحرار

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