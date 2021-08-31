طائرة رئاسية لنقل المنتخب الليبي إلى انغولا

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أصدر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات إلى مدير جهاز الطيران الخاص، بتخصيص الطائرة الرئاسية لنقل بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم إلى العاصمة الأنغولية لوندا لخوض مباراته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

أتى ذلك، في خطاب أرسله، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى مدير عام جهاز الطيران الخاص، حيث تقتضي التعليمات نقل المنتخب يوم الخميس 02 ديسمبر المقبل، والعودة به يوم 7 من الشهر نفسه.

وفقا للخطاب، فإن هذه الخطوة تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة للمنتخب الوطني حتى يتمكن من أداء المباراة والعودة بنتيجة إيجابية.