الفرسان يضعون اللمسات الأخيرة لمواجهة الغابون

تقرير 218

سيكون المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على موعد مع مواجهة مرتقبة، على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، عندما يُلاقي منتخب الغابون، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة للتصفيات المونديالية.

ووضع الطاقم الفني لفرسان المتوسط، بقيادة المدرب الإسباني خافيير كليمينتي، لمساته الأخيرة على الشكل النهائي، الذي سيدخل من خلاله، المواجهة المنتظرة، أمام رفقاء بيير أوباميانغ.

تحضيراتٌ متواصلةٌ على قدمٍ وساقٍ؛ بدأت من معسكر في مدينة أزميت التركية، الذي خاض خلاله الفرسان العديد من المباريات الودّية ومنها وضع خافيير كليمينتي تكوين شكل للعناصر التي ستخوض موقعة الغابون مساء الجمعة.

وتواجد المحترفون، وعلى رأسهم حمدو الهوني ومؤيد اللافي وسند الورفلي ومحمد صولة ومحمد الطبال، إضافة إلى مجموعة اللاعبين الذين ينشطون في الدوري الممتاز سيضع المسؤولية لكل من يحمل شعار المنتخب وعلم ليبيا على صدره؛ لاستعادة الانتصارات الغائبة، منذ فترة ليست بالقريبة.

آملٌ ينتظره الجمهور الرياضي في حال تحقيق الانتصار في أولى محطات رحلة التأهل إلى حلم كأس العالم، رحلةٌ شاقةٌ، لكنها تتطلب تكاتف الجهود داخل مجموعة اللاعبين، إضافة إلى دعم كل الليبيين؛ من أجل تسجيل أفضل انطلاقة للكرة الليبية، منذ فترة ليست بالقصيرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية