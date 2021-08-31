تفعيل مشروع إنشاء مجمع صناعي لصناعة الأسمنت بين مدينتي مزدة وبني وليد

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال) -ناقش وزير النفط والغاز السيد محمد عون بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، رفقة وزير الصناعة والمعادن السيد أحمد أبوهيسة، وبحضور مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين السيد فرج الشندولي، والمدير العام لشركة أبراج الغد لصناعة الإسمنت، تفعيل مشروع إنشاء مجمع صناعي لصناعة الاسمنت في مدينتي مزدة وبني وليد.

ويستهدف هذاالمجمع إنشاء قرية سكنية متكاملة المرافق يجمع بين التدريب والتأهيل والتأمين الصحي والتوظيف، وذلك لعدد (4000) شاب.

وأكد الوزيران دعمهما التام للمشروع، واستعدادهما لتذليل الصعوبات والعراقيل، والعمل على دعم المشروع من خلال إمداد خط غاز يبلغ طوله ( 84 )كيلو متر، ويتضمن المجمع ثمانية مصانع؛ أولها مصنع للأسمنت البورتلاندي العادي، بطاقة إنتاجية بلغ ( 2 ) مليون طن سنويا، والثاني مصنع الإسمنت البورتلاندي الأبيض بطاقة إنتاجية تبلغ ( 1.3 ) مليون طن، أما المصنع الثالث خاص بالإسمنت المقاوم للكبريتات والأملاح بطاقة إنتاجية تبلغ ( 400 ) ألف طن سنويا، فيما يختص المصنع الرابع بالصوف الصخري عوازل الصوت والحرارة بطاقة إنتاجية ( 35 ) ألف طن سنويا، ويعمل المصنع الخامس على الجبس السائب بطاقة إنتاجية تبلغ (250 ) ألف طن سنويا، بينما يعمل المصنع السادس على القوالب المستعملة في مواد البناء 1.7 مليون طن سنويا. فيما يعمل المصنعان الاخيران على الواح الجبس بورد للأسقف المعلقة يطاقة إنتاجية تبلغ ( 12 ) مليون متر مربع سنويا، ومصنع مواد البناء بجميع أنواعها.

ويعتبر هذا المشروع قيد الدراسة واحد من أضخم المشاريع في الدولة الليبية، من حيث إعداد المصانع والوظائف التي يوفرها للشباب الليبي، وكذلك من حيث أحداث تنمية مكانية والإسهام في تفتيت المركزية.(وال ) م ع / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال