بقيادة نجم أرسنال “أوباميانغ”.. منتخب الغابون يصل بنغازي

وصل المنتخب الغابوني إلى مدينة بنغازي، مساء الأمس، قبل يوميْن من خوض أولى مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، أمام المنتخب الوطني.

وضمّت بعثة المنتخب الغابوني 23 لاعبًا، أبرزهم نجم فريق أرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، كما تواجد المدرب الفرنسي باتريس نوفو.

ومن المفترض أن يُجري منتخب الغابون حصةً تدريبيةً واحدةً على أرضية ملعب شهداء بنينا.

ومن المنتظر أن يصل طاقم التحكيم الإثيوبي، الذي سيُدير المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الغابوني، مساء اليوم، إضافةً إلى المراقب الفني للمباراة، ولجنة خاصة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ لمتابعة المباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية