المنتخب الليبي يكمل تحضيراته لمواجهة الغابون

أخبار ليبيا 24 – رياضة

انهي المنتخب الليبي كافة تحضيراتة لمواجهة ضيفة الغابوني مساء يوم غدًا الأربعاء على ملعب شهداء بنينا في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال .

وشهدت تدريبات المنتخب مساء أمس الثلاثاء تواجد “حمدو الهوني” نجم الترجي التونسي، و”مؤيد اللافي” هداف الوداد المغربي فيما تأكد غياب “المعتصم المصراتي” عن صفوف المنتخب بعد أن قدم اعتذاره عن الالتحاق بالمجموعة .

وخاض فرسان المتوسط معسكر تحضيري في تركيا لعشرة أيام تخلله عدة مباريات ودية أمام الودع وأم صلال القطريان ومنتخب العراق الأولمبي .

وتعد مباراة الغابون مفتاح التأهل لنهائيات كأس العالم ففوز ليبيا باللقاء سيعطي زملاء نشنوش دفعة قوية في باقي المشوار .

ويلعب المنتخب الليبي في المجموعة السادسة للتصفيات إلى جانب المنتخب المصري المرشح الأبرز لتصدر المجموعة إضافة إلى انغولا والغابون .

ورغم المشاركات العديدة للمنتخب الليبي في تصفيات المونديال إلا أن ليبيا لم تحقق إنجاز التأهل عكس منتخبات الجوار التي نجحت في أكثر من مناسبة في المشاركة في منافسات العرس العالمي .