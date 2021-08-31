المنتخب الوطني ينهي استعداداته للقاء منتخب أنغولا

أنهى المنتخب الوطني أخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة منتخب أنغولا على ملعب شهداء بنينا في مواجهة منتظرة بين الفرسان والفهود في إطار تصفيات كأس العالم ألفين واثنين وعشرين .

استحقاق هذه المرة يكمن في تعديل المسار والصعود في تصنيف الفيفا الذي وضع منتخبنا في المركزِ الثاني والعشرين بعد المائة خلال الشهر الحالي، كما أن الظهور بوجه مشرف ضمنَ منتخبات المجموعة والتي تضم كلا من مصر وأنغولا إضافة إلى الغابون قد يفتح باب الأمل لتكملة مشوار التصفيات بنتائج إيجابية

مواجهة سيكون من خلالها ملعب شهداء بنينا المعتمد من قبل الكاف لاستقبال مباريات منتخبنا الوطني على أرضه في أتم الجاهزية.

مشوار التصفيات المونديالية للفرسان والذي انطلق في عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين بملعب البركة في بنغازي بمواجهة أثيوبيا حينها قد يذكر كل متابعي الفرسان بفترة ذهبية غابت عن الكرة الليبية في السنوات الأخيرة، اللعب خارج الديار إضافة إلى عدم الاستقرار في البلاد خلال الفترة الماضية، وتغيير الطاقم الفني للفرسان عدة مرات كانت عوامل أساسية لتراجعِ أسهم كرتنا في الاستحقاقات الدولية.

آمال كبيرة يعلقها الجمهور الرياضي على منتخبه الوطني فهل سيحييها ؟

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