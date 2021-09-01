“الفرسان” جاهزون.. لخوض أول اختبار في تصفيات المونديال

تقرير 218

أقفل ملف التحضيرات، وأصبح المنتخب الوطني أمام الاستحقاق المونديالي، لحساب التصفيات الأفريقية.

ملعب شهداء بنينا؛ سيكون مسرحًا لمواجهة الفرسان والغابون، حيث سيعود المنتخب الوطني لخوض هذه التصفيات، للمرة الأولى، داخل البلاد، بعد غياب دام ثماني سنوات.

“كتيبة كليمنتي”؛ تدخل المباراة، دون أي غيابات، حيث نفى مراسل “218”، الأخبار المتداولة حول إصابة محمد زعبية، الذي سيقود، بنسبة كبيرة، خط الهجوم، في هذا اللقاء.

البدايات دائمًا هي الأهم، وتخطّى الغابون؛ هدفٌ كبيرٌ للفرسان إن أرادوا المنافسة في هذه المجموعة وانتظار ما سيحدث في مواجهة مصر وأنغولا، قبل خوض مواجهة الجولة الثانية من التصفيات.

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