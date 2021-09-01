تعرف على توقيت مباراة فرسان المتوسط المقررة اليوم الأربعاء

أخبار ليبيا 24

يواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الغابوني في أولى جولات المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ووقع فرسان المتوسط في المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر إلى جانب منتخبات مصر وأنجولا والغابون، حيث يتأهل صاحب المركز الأول بالمجموعة للمرحلة الحاسمة من التصفيات.

وتنطلق المباراة التي سيحتضنها ملعب شهداء بنينا ببنغازي في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وانهي المنتخب الوطني كافة تحضيراته لمواجهة ضيفة الغابوني في آخر مران له أمس الثلاثاء بحضور حمدو الهوني نجم الترجي التونسي و مؤيد اللافي هداف الوداد المغربي، فيما تأكد غياب المعتصم المصراتي عن صفوف المنتخب بعد أن قدم اعتذاره عن الالتحاق بالمجموعة.

وخاض فرسان المتوسط معسكرا تحضيريا في تركيا لعشرة أيام تخلله عدة مباريات وديه أمام الودع وأم صلال القطريان ومنتخب العراق الأولمبي.

وتعد مباراة الغابون مفتاح التأهل لنهائيات كأس العالم ففوز ليبيا باللقاء سيعطي رفاق نشنوش دفعة قوية في باقي المشوار.

ورغم المشاركات العديدة للمنتخب الليبي في تصفيات المونديال إلا أن ليبيا لم تحقق إنجاز التأهل عكس منتخبات الجوار التي نجحت وفِي أكثر من مناسبة في المشاركة في منافسات العرس العالمي.