تشيلسي يغلق الميركاتو بصفقة من العيار الثقيل

أعلن تشيلسي تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني ساؤول نيغيز، على سبيل الإعارة، قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وبحسب البيان الرسمي للبلوز؛ فإن متوسط الميدان، صاحب الـ 26 عامًا؛ قد انضمّ إلى بطل أوروبا لموسمٍ واحدٍ، على سبيل الإعارة، وذلك قبل ساعة واحدة، من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ولعب ساؤول 340 مباراةً مع الروخي بلانكوس، حيث تمكن من تسجيل 43 هدًا في جميع المسابقات كما لعب 19 مباراة بقميص منتخب لاروخا وسجّل ثلاثة أهداف.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الصفقة كلّفت خزائن تشيلسي قرابة ستة ملايين يورو، مع وجود بند شراء اللاعب بصورة نهائية، الموسم المقبل، مقابل 40 مليون يورو.

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