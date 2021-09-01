21 عاماً على “صدمة” هدم النادي الأهلي في بنغازي

أخبار ليبيا 24
تمر اليوم الذكرى الـ 21 لهدم النادي الأهلي في بنغازي في عملية وصفت بجريمة العصر، كون أن رأس النظام السابق، معمر القذافي، أمر بتسوية كامل مرافق النادي على الأرض.
وفي ذكرى جريمة العصر، قال النادي الأهلي بنغازي في بيان له، اليوم الأربعاء، “قتلتم روحنا و فرحتنا و هدمتم كيان بنُيت أركانه من كفاح الأجداد بالخيل و البندقية، وجمعيةً نضالية أختارت اسم المختار منهجاً و عنواناً لها؛ كرهاً و جبراً أوقفت بتهمة انحيازها للوطن و شعبه”.
وتابع النادي الأهلي، “بجمعة الأول من سبتمبر من العام 2000م و على أصوات أذان صلاة الظهر، وقعت جريمة العصر؛ هُدمت الملاعب و المرافق و أعدم إرث يحاكي تاريخ عقود من الحضارة و التسيد و المجد؛ طوردت وسجنت الجماهير، و ضاقت مِرار عذاب أليم ترك أثر جسيم على من نجى منه و سلب روح البطل عبدالسلام القماطي، ظلماً وافتراءً أمام مرئ و مباركة الطغاة المتجبرين”.
يقول النادي في بيانه، “في مثل هذا اليوم مُنذ إحدى وعشرون عاما؛ فقدت بنغازي روحها ودخلت برقة في حداد وسط فرحة ورقص الشامتين؛ وعلناً وجهراً ولد نضال مقدس استمر لأربعة سنين؛ عاد به الكيان حياً عزيزاً من جديد، رغم كيد الظالمين”.
يضيف النادي، “بدعم الأنصار و تكافل الأبناء و بأبسط المقومات نفض الأهلي ركام الدمار و الغبار عن نفسه، متقلداً لمكانته من جديد سيداً لبرقة و ممثلاً لهويتها وتاريخها؛ ورغم أنف الصعاب والمكائد وافتعال الأزمات و سقطات مسؤولي الرياضة و السلطات الحاكمة؛ عاد الأهلي صلباً يصول ويجول مدن الوطن شرقاً و غرباً و جنوباّ ؛ أما وسطه ارتوى بدماء إثنى عشر روحاً من المشجعين؛ فرض عليهم السفر بعد أن قُفل ملعبهم بين ليلةً و ضحاها؛ لتكون غصةً ظلت لسنين”.
يتابع النادي، ا”ليوم الأهلي قائم بعزة و فخر يمضي في البناء و الإعمار و مساهم فعال في ضمد جراح الوطن و إرساء مبادئ الحداثة و التطور؛ بخطى ثابتة يسير بطموح وقوده دماء طاهرة وزكية وأجيال تلتها أجيال صنعت التاريخ وشرفت البلاد، في كافة المجالات كانت لها الريادة”.
واختتم الأهلي بيانه قائلا، “الأهلي باقي و سيبقى للأبد بتقاليده و إرثه المدفون داخل عامة الشعب ونخبها خالداً عبر تاريخ وحاضر ومستقبل الوطن؛ وأنتم إلى أسفل و أعمق نقطة في مزبلة التاريخ”.
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