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إخفاق ضمّ مبابي يجبر الريال على التعاقد مع “موهبة فرنسية واعدة”

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ريال مدريد تعاقده مع لاعب وسط رين، إدوارد كامافينغا، بعقد يمتد لستة أعوام، حتى موسم 2027، وذلك قبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار الميرينغي إلى أن الاتفاق قد اكتمل مع إدارة رين ووكيل أعمال اللاعب الشاب صاحب الـ 18 عامًا، حيث سينضمّ كامافينغا إلى الفريق الملكي، بشكل مباشر، لخوض التدريبات بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأشارت صحيفة “أس” إلى أن الصفقة ستكلّف ريال مدريد قرابة 31 مليون يورو، إضافة إلى تسعة ملايين يورو كمكافآت .

ولم يستطع الريال في نهاية الميركاتو، حسم الصفقة المرتقبة والمتمثلة في ضمّ كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

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قناة 218 الليبية

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