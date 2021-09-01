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عبر الشاشة العملاقة” في طرابلس.. جمهور الفرسان يؤازرون منتخبهم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الخدمات العامة في طرابلس عن نقل مباراة المنتخب الليبي مع نظيره الغابوني عبر الشاشة العملاقة المنتصبة في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس الليلة

ودعت شركة الخدمات العامة المشغلة والمشرفة على عمل شاشة العرض عبر موقعها الرسمي في الفيسبوك الجمهور الرياضي إلى دعم منتخبهم الوطني وضرورة احترام الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا

يذكر أن المنتخب الوطني بقيادة المدرب كليمنتي، سيقابل نظيره الغابوني على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الأولى المؤهلة لكأس العالم عام 2022

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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