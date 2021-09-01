عبر الشاشة العملاقة” في طرابلس.. جمهور الفرسان يؤازرون منتخبهم

أعلنت شركة الخدمات العامة في طرابلس عن نقل مباراة المنتخب الليبي مع نظيره الغابوني عبر الشاشة العملاقة المنتصبة في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس الليلة

ودعت شركة الخدمات العامة المشغلة والمشرفة على عمل شاشة العرض عبر موقعها الرسمي في الفيسبوك الجمهور الرياضي إلى دعم منتخبهم الوطني وضرورة احترام الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا

يذكر أن المنتخب الوطني بقيادة المدرب كليمنتي، سيقابل نظيره الغابوني على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الأولى المؤهلة لكأس العالم عام 2022

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