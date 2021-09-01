المنتخب الوطني يفتتح مشواره في تصفيات كأس العالم بفوز على الغابون 2-1

فاز المنتخب – الوطني لكرة القدم على نظيره الغابوني بهدفين مقابل هدف ضمن تصفيات كأس العالم 2022 م في المباراة التي احتضنها ملعب بنينا في مدينة بنغازي.

سجل منتخب الغابون في وقت مبكر من الشوط الأول من المباراة ليدرك المنتخب الليبي التعادل بهدف علي سلامة بضربة رأسية من كرة ثابتة .

ضيع فرسان المتوسط أكثر من أربع فرص للتهديف في الشوط الثاني لتأتي الفرصة للاعب سند الورفلي الذي عاجل حارس الغابون برأسية رجحت كفة الفرسان والفوز بالمباراة ليتمكن الفريق الليبي من الحصول على ثلاث نقاط، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً مصر وأنغولا.

وأحرز منتخب مصر -من جهته- الفوز 1-صفر على أنغولا في القاهرة في افتتاح مشوار الفريقين في التصفيات ليضع منتخب مصر أول ثلاث نقاط في رصيده، ليتأخر بفارق الأهداف عن ليبيا بفوزها على الغابون.

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