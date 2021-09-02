وزارة الرياضة تهنئ المنتخب الوطني بفوزه على منتخب الغابون

طرابلس 02 سبتمبر 2021 (وال) _ هنأ وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية السيد (عبد الشفيع الجويفي)، لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، بفوزه على منتخب الغابون في مباراة الجولة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .

واستطاع منتخب الفرسان الفوز على الجابون بهدفين، والحصول على بداية موفقة بتحصله على ثلاث نقاط ثمينة من ملعب بنينا في مدينة بنغازي

هذا وحرص وزير الرياضة على مؤازرة المنتخب من خلال التواجد بالمنصة الرئيسية بملعب بنينا الدولي بمدينة بنغازي، ومتابعة المباراة مع أعضاء اتحاد الكرة في أجواء من الدعم والمساندة للمنتخب الأول في مشواره للتأهل إلى المونديال 2022.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق للاعبين، وحصد نقاط أخرى تقربه من التأهل، مطالبا اللاعبين ببذل مزيد من الجهد، وتقديم أفضل مستوى وأداء في الجولات القادمة يليق بكرة القدم الليبية.

يذكر أن المنتخب الوطني تمكن أمس الأربعاء من الفوز على الجابون بهدفين، والحصول على بداية موفقة بتحصله على ثلاث نقاط ثمينة من ملعب بنينا في مدينة بنغازي. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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