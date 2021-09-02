“الجويفي” مُهنّئًا الفرسان: “ننتظر حصد المزيد من النقاط”

هنّأ وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، لاعبي المنتخب الوطني وجهازه الإداري، بمناسبة الفوز على منتخب الغابون، بهدفيْن لهدف، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحرص “الجويفي” على مؤازرة المنتخب الوطني، من خلال تواجده في المنصة الرئيسة بملعب بنينا الدولي ببنغازي، والذي احتضن المباراة، وذلك رفقة أعضاء اتحاد كرة القدم، في أجواء من الدعم والمساندة للمنتخب الأول.

وأعرب “الجويفي” عن تمنياته بالتوفيق للاعبين، وحصد نقاط أخرى؛ تُعزّز من آماله في التأهل لكأس العالم 2022، مطالبًا لاعبي المنتخب الوطني ببذل مزيد من الجهود، وتقديم مستوى أفضل لخوض المباريات القادمة بشكل يليق بكرة القدم الليبية.

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