مانشستر سيتي يُمدّد عقد حارسه البرازيلي إيدرسون مورايس

أعلن مانشستر سيتي تمديد عقد حارسه البرازيلي إيدرسون مورايس حتى عام 2026.

واتفقت إدارة السيتي مع الحارس؛ ليواصل تواجده مع بطل إنجلترا الموسم الماضي، لخمسة مواسم.

وكان إيدرسون قد انضمّ إلى السيتزن قادمًا من بنفيكا البرتغالي في عام 2017، حيث تألق رفقة الفريق السماوي، في السنوات الأربع الماضية، وحافظ على نظافة شباكه في 95 مباراةً، من أصل 194 مباراةً، خاضها مع الفريق.

وعبّر إيدرسون عن سعادته بتمديد عقده مع السيتي بقوله: عندما تكون في واحد من أفضل فرق كرة القدم في العالم، وتنافس على الألقاب في كل عام؛ فسيكون من السهل جدًا اتخاذ هذا القرار، هذا ما يُوفره لك السيتي”.

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