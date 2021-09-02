“بطلة أوروبا” تُواجه بلغاريا ضمن تصفيات مونديال 2022

تلتقي إيطاليا، بطلة أوروبا، ضيفتها بلغاريا، على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا، في المجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ويسعى الأزوري، بقيادة مدربه روبيرتو مانشيني، إلى مواصلة صدارته المجموعة متقدمًا على سويسرا، التي تحتلّ المركز الثاني.

وشاركت في التدريبات الأخيرة غالبية اللاعبين الذين توجوا بكأس أمم أوروبا الماضية، إضافةً إلى العائد من الإصابة، نيكولو زانيولو، لاعب روما.

ويأمل روبيرتو مانشيني في أن يحقق الانتصار الرابع على التوالي، والوصول إلى النقطة 12، في حال الفوز على بلغاريا، قبل مواجهة سويسرا خارج أرضه.

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