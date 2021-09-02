وزارة الرياضة تبحث “إستراتيجية دعم الأندية” في بنغازي

شدد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي على ضرورة استمرار الاهتمام بالألعاب المختلفة وانتشارها إلى جانب العمل على تطوير منافسات كرة القدم ورفع مستوى مسابقاتها بالتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، بما يحقق المزيد من النمو والانتشار نحو تحقيق بيئة تنافسية مميزة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم الوزير مع أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية وجرى خلاله استعراض “إستراتيجية دعم الأندية” وسُبل تطويرها بما يضمن حلحلة المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل إدارات الأندية، والعمل على تعزيز وتطوير البنية التحتية لزيادة النمو بالقطاع الرياضي وفق الحساب الرسمي للوزارة على الفيسبوك

يذكر أن الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أعلن الأول من أكتوبر موعدا لانطلاق الدوري الليبي الممتاز في نسخته القادمة بمشاركة 20 فريق وسط اجراءات احترازية تضمن التقيد بالبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الرياضة

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