وزير الرياضة يلتقي أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية

طرابلس 02 سبتمبر 2021 (وال) -عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالشفيع الجويفي، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا ضم أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الوزارة السيد جمال أبو نوارة.

وقدم السيد الوزير في مستهل الاجتماع شكره للأندية ولجميع ال جهات ذات العلاقة على جهودهم التي بذلت خلال الفترة الماضية وطوال منافسات المواسم، ومواجهة التحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، متطلعا لعودة آمنة للجماهير الرياضية في المدة المقبلة، مع التقيد التام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الرياضة، حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع.

كما تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع من خلال استعراض “إستراتيجية دعم الأندية” وسبل تطويرها بما يضمن حلحلة المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل إدارات الأندية، والعمل على تعزيز وتطوير البنية التحتية لزيادة النمو بالقطاع الرياضي.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار الاهتمام بالألعاب المختلفة وانتشارها، وارتفاع نسبة الممارسة لها، إلى جانب العمل على تطوير منافسات كرة القدم ورفع مستوى مسابقاتها بالتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، بما يحقق المزيد من النمو والانتشار نحو تحقيق بيئة تنافسية مميزة.(زال طرابلس) ف م/ س خ.

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