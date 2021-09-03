فيصل البدري لأخبار ليبيا24: نؤمن بحظوظنا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أنغولا

أخبار ليبيا24

أكد، صانع ألعاب المنتخب الليبي لكرة القدم، فيصل البدري، أن فوز المنتخب في مستهل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ستكون حافزًا قويًا لمواصلة المشوار بشكل جيد في باقي المواجهات.

وقال البدري، في تصريح لأخبار ليبيا24، “الحمد لله كانت بداية جيدة لنا وحققنا الفوز أمام الغابون الذي يعد منتخبا قويا، والأهم كان خلق الفرحة لجماهيرنا بعد فترة تعطش للفوز “.

وأضاف البدري، أن هذه النتيجة ستكون حافزا لنا لمواصلة المشوار بشكل جيد في باقي التصفيات والتي لن تكون سهلة”.

وأردف صناع ألعاب المنتخب، “علينا الآن أن ننسى مباراة الغابون ونبدأ في التحضير والتركيز بشكل كبير للمواجهة المقبلة”، مؤكدًا أن الواجهة أمام أنغولا لن تكون سهلة، خاصة وأنه سيسعى لتعويض خسارته أمام مصر وسيلعب على أرضه.

وواصل البدري، “نحن نؤمن بحظوظنا وسنعمل جاهدين للعودة إلى ليبيا بنتيجة الفوز”.

وتُسافر، اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الوطني، إلى العاصمة الأنغولية لواندا؛ استعدادا لخوض مباراة الجولة الثانية ضد أنغولا، والتي ستجرى يوم 7 من الشهر الجاري.

ويتصدر المنتخب الليبي المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية لمونديال 2022، بفارق الأهداف عن مصر، وذلك بعد فوزه الهام الأربعاء على ملعب شهداء بنينا ضد الغابون بهدفين لهدف.