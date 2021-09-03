“نسور قرطاج” تفتتح مبارياتها بتصفيات كأس العالم بإستضافة غينيا الإستوائية

تقرير 218

نسور قرطاج سيكونون على أهبة الاستعداد في انطلاق مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية، في مجموعة تضم أيضا منتخبي زامبيا إضافة إلى موريتانيا.

الآمال معقودة لبداية مشوار التصفيات نحو التأهل إلى المونديال، المباراة أمام غينيا الإستوائية ستلعب مجدداً بعد مواجهتهما الأخيرة في مارس الماضي والتي حسمها أصحاب القميص الأحمر والأبيض بهدفين مقابل هدف، والمصادفة كانت على نفس ملعب المواجهة الحالية “حمادي العقربي” في رادس .

تونس تسعى لأن تكون خامس منتخب من عرب شمال أفريقيا يحقق الانتصار في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية، هدف ربما يكون متاحاً لأبناء المدرب منذر الكبير الذي سيقود نسور قرطاج لأول مرة في معترك تصفيات كأس العالم .

نسق تدريبات نسور قرطاج رفع للحالة القصوى في آخر أسبوع، حيث التحق أغلب اللاعبين المحترفين بتشكيلة المدرب الكبير، الذي سيعتمد كالمعتاد على كل من فرجاني ساسي ويوسف المساكني إضافة وهبي الخزري وعدة نجوم آخرين لحصد أول انتصار لتونس في رحلة طريق التأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة عبر التاريخ .

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