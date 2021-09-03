هاشتاق 218 #ليبيا_معاكم_نسور_قرطاج يتصدر ترند تويتر

تصدر هاشتاق “#ليبيا_معاكم_نسور_قرطاج” الذي أطلقته شبكة “218TV” ترند منصة تويتر في ليبيا، في أقل من 4 ساعات، منذ بداية تغطية “218“ لمباراة المنتخب التونسي ضد ضيفه منتخب غينيا الاستوائية، في تصفيات كأس العالم، وحتى نهاية المباراة التي نُقلت مباشرةً على شاشة “218”.

ونشر رواد تويتر مئات التغريدات حملت هاشتاق تغطية المباراة التي انتهت بفوز منتخب نسور قرطاج بثلاثية نظيفة، على حساب نظيره منتخب غينيا الاستوائية.

وقالت مدير عام شبكة قنوات “218” هدى السراري: إنَّ اختيارها شراء حقوق بث بعض مباريات المنتخب الوطني التونسي، يُعدّ تأكيدًا على العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأضافت في مداخلة مع برنامج “ريكاب سبور” التونسي، أن قيمة حقوق بث مباراة نسور قرطاج غير مهمة، ولا شيء يغلى على تونس”.

وأكدت السراري في هذا الصدد، أن قناة “218“ ستواصل بثها لمباريات تونس القادمة ضد منتخب زامبيا، خلال الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت الولايات التونسية، اهتمامًا واسعًا بمباراة الفريق الوطني، رغم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فيما عبر نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في تونس عن شكرهم وإمتنانهم، لليبيا وقناة “218”، على حد سواء، لتمكينهم من مشاهدة مواجهة نسور قرطاج الأولى في سباق كأس العالم.

وحقق نسور قرطاج فوزا مستحقًا على حساب ضيفه، غينيا الاستوائية، بثلاثية نظيفة، دوَّنها كلا من ديلان برون في الدقيقة 54 والياس السخيري في الدقيقة 78 ووهبي الخزري من علامة الجزاء قبل نهاية المباراة بـ7 دقائق.

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