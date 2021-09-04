“نسور قرطاج” تحلّق في انطلاق رحلة التأهل إلى كأس العالم

تقرير 218

ملعب حمادي العقربي في رادس؛ استضاف مواجهة الجولة الأولى من المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بين نسور قرطاج وغينيا الاستوائية.

الشوط الأول؛ لم يشهد فرصًا تذكر لأبناء المدرب منذر الكبير وسط تحفظ ملحوظ لأداء الأحمر والأبيض، نسور تونس؛ حلقت بأحلام الجمهور خلال الشوط الثاني.

منذ البداية، حين أقحم المدرب منذر الكبير كلاً من يوسف المساكني وحمزة المثلوثي، تغييرات أدخلت الحيوية لنسور قرطاج، وبعدها بدقائق؛ افتتح ديلان براون أولى الأهداف بكرة رأسية، وعزز إلياس السخيري تقدم تونس بالهدف الثاني من كرة رائعة سددها في الزاوية العليا لمرمى غينيا الاستوائية في الدقيقة 78، وبعد دقائق حصل فرجاني ساسي على ركلة جزاء؛ استطاع النجم وهبي الخزري ترجمتها في شباك الضيوف منهياً المواجهة بانتصار مستحق.

وحصد نسور قرطاج أول ثلاث نقاط في رحلتها نحو التأهل إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخ الكرة التونسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية