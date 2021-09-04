مواجهة ثأرية بين راقصي السامبا والتانجو

يستضيف منتخب البرازيل نظيره الأرجنتيني، الأحد، ضمن منافسات أمريكا الجنوبية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في منافسة شرسة لم تكن أبدا ودّيةً، فأكبر أساطير الكرة مرّوا على هذا الكلاسكو، ويأمل نجوم راقصي السامبا في الثأر من رفاق ميسي بعد هزيمتهم في نهائي كوبا أمريكا بهدف نظيف في عقر دارهم.

منافسةٌ؛ قد لا يكون من العدل وصفها بـ”إعادة لنهائي كوبا أمريكا” منذ أقل من شهريّن، حيث تفتقد البرازيل إلى تسعة لاعبين مقيمين في إنجلترا لم يسافروا بسبب قيود كورونا في بريطانيا.

وينفرد منتخب البرازيل بصَدارة التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، ووضع قدمًا في كأس العالم المقبل، بعد انتصاره على تشيلي، بهدف نظيف.

فيما يتواجد منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وفي حالة تكرار الانتصار على المنتخب البرازيلي؛ سيَقترب رفاق ميسي من التأهل للمونديال.

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