مواجهة مصيرية أمام إيطاليا لدخول التاريخ

يستضيف المنتخب الإيطالي، نظيره السويسري، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 .

وتسعى إيطاليا في هذه المواجهة إلى تحطيم الرقم القياسي والتربع على القمة حال فوزها أو تعادلها مع سويسرا ، حيث عادلت إيطاليا رقم اسبانيا والبرازيل كأكثر منتخبات العالم تجنبا للخسارة في مباريات متتالية وذلك بعدم الهزيمة في 35 مواجهة متتالية وهو رقم سيظل عالقًا في تاريخ كرة القدم الإيطالية خاصة بعد الأداء المذهل الذي قدمه أبناء مانشيني في يورو 2020.

وتتصدر إيطاليا المجموعة برصيد عشر نقاط، من أربعة لقاءات، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا العنيد، الذي خاض مباراتيْن فقط.

وبذلك؛ فإن لقاء أبطال اليورو وسويسرا؛ له حساباتٌ تاريخيةٌ ومصيريةٌ بالنسبة للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.. فهل ستكون مباراة الاحتفال للإيطاليين بالرقم القياسي؟ أم أن لرفاق شاكيري رأيٌ آخرٌ؟.

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