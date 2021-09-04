الأرجنتين تفوز على فنزويلا ضمن تصفيات مونديال 2022

تمكن منتخب الأرجنتين من الفوز على مضيفه منتخب فنزويلا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، في إطار الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ثلاثية منتخب التانغو؛ جاءت عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 45، وخواكين كوريا في الدقيقة 71، وأنخيل كوريا في الدقيقة 74، فيما أحرز هدف فنزويلا الوحيد اللاعب يفيرسون سوتيلدو من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات، برصيد 15 نقطة، خلف البرازيل المتصدرة بـ21 نقطة، فيما تقبع فنزويلا في المركز الأخير بأربع نقاط فقط.

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