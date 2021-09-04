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علي معلول: نهدي الفوز إلى شعب تونس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر لاعب المنتخب التونسي، علي معلول، عن سعادته بعد نهاية لقاء منتخبه وغينيا الاستوائية، الذي انتهى بفوز نسور قرطاج بثلاثية نظيفة في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022.

وقال “معلول”: خلال المباراة الأولى في التصفيات دائمًا ما تواجهنا بعض المشاكل، في الشوط الأول؛ وجدنا بعض الصعوبات، لكننا استطعنا تدارك الأخطاء في الشوط الثاني، ونجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف بفضل روحنا الانتصارية.

وذكر نجم تونس أنه يجب على المنتخب التونسي العمل والتحضير للمقابلة القادمة كما فعل في الشوط الثاني أمام غينيا، وأن الأهم هو حصد ثلاث نقاط ومواصلة المشوار بنفس الحماس والمعنويات.

واختتم بإهداء هذا الفوز إلى الشعب التونسي، وأوضح أن عليهم الآن التركيز على مباراة زامبيا، التي سيُؤكد من خلالها المنتخب التونسي أنه يسير في الطريق الصحيح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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