وزير الرياضة يناقش استعدادات أندية المنطقة الشرقية للموسم الرياضي

بنغازي 04 سبتمبر 2021 (وال)- عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ” عبد الشفيع الجويفي “السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الوزارة – جمال أبو نوارة.

هذا وتم خلاله مناقشة الاستعداد للموسم الرياضي، وما يُواجه هذه الأندية من نقص في الإمكانيات واستعداداتها لانطلاق النشاط الرياضي والمسابقات الرياضية لأندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

وقدم السيد الوزير في مستهل الاجتماع؛ شكره للأندية ولجميع الجهات ذات العلاقة، على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية وطوال منافسات المواسم، ومواجهة التحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، متطلعًا لعودة آمنة للجماهير الرياضية في المدة المقبلة، مع التقيد التام لتنفيذ الإجراءات الوقائية الصحية المعتمدة من قبل وزارة الرياضة، حفاظًا على سلامة الرياضيين والإداريين .

كما تم مناقشة “إستراتيجية دعم الأندية”، وسُبل تطويرها بما يضمن حلحلة المعوقات والصعوبات التي تُواجه عمل إدارات الأندية، والعمل على تعزيز وتطوير البنية التحتية لزيادة النمو بالقطاع الرياضي.

وتم التأكيد على ضرورة استمرار الاهتمام بالألعاب المختلفة وانتشارها، وارتفاع نسبة الممارسة لها، إلى جانب العمل على تطوير منافسات كرة القدم ورفع مستوى مسابقاتها، بالتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، بما يُحقق المزيد من النمو والانتشار نحو تحقيق بيئة تنافسية مميزة. (وال)

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