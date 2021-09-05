الاتحاد الليبي للفروسية يبحث ملف بطولة الفروسية الدولية

طرابلس 05 سبتمبر 2021 (وال) _ عقد الاتحاد العام الليبي للفروسية، أمس السبت بمدينة طرابلس، اجتماعاً بحضور جل أعضاء الاتحاد العام من (طرابلس وبنغازي ومصراتة).

وناقش الاتحاد العام خلال الاجتماع عدد من النقاط أبرزها، البطولة الدولية المقرر إقامتها في الثلاثين من الشهر الجاري لمدة ثلاثة أيام بمدرسة الفروسية بطريق المطار في طرابلس.

ومن جهته، أكد نائب رئيس الاتحاد العام السيد (أحمد الحمروش) أن الاتحاد العام يسير في طريق إقامة البطولة في توقيتها حسب جدول الاتحاد الدولي رغم الصعاب والعراقيل التي تواجههم، وأن وزارة الرياضة وعدت بتقديم اللازم لإظهار الحدث الدولي الغائب عن البلاد منذ عشرة سنوات بالمظهر اللائق.

وأوضح الحمروش: أن اليوم الأحد سيتم عقد اجتماع مع إدارة مدرسةالفروسية التي ستحتضن البطولة الدولية.

وفي الختام، أشار نائب رئيس الاتحاد العام إلى أن الاتحاد عام قدم ملف كامل لوزير الرياضة، يتضمن متطلبات إقامة هذه البطولة، حيث يوجد إصرار كبير من قبل الاتحاد على إقامة هذا الحدث نهاية الشهر الجاري، وأن الاتحاد العام مقبل على خطوات ممتازة في القريب العاجل. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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