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الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام الغابون

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري، عن تشكيلة منتخبه لمواجهة منتخب الغابون ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيشهد لقاء الفراعنة والغابون عودة محمد صلاح نجم ليفربول، حيث سيدفع به البدري في التشكيلة الأساسية على حساب حسين الشحات مع إراحة طارق حامد لاعب الوسط، والاعتماد على بديله حمدي فتحي من بداية اللقاء.

يُذكر أن المنتخب المصري حقق 3 نقاط بعد فوزه على أنغولا بالجولة الأولى، ليتساوى الفراعنة مع منتخب فرسان المتوسط الذي فاز على الغابون بهدفين لهدف في ذات الجولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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