دجوكوفيتش يواصل مسيرته لحصد لقب “غراند سلام جديد”

تأهل المُصنّف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الرابع من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، بفوزه على الياباني كي نيشيكوري بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وخسر دجوكوفيتش المجموعة الأولى بصعوبة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، لكن دجوكوفيتش انتفض في المجموعة الثانية التي حسمها بستة أشواط مقابل ثلاثة، ليعود في المجموعة الثالثة ويُنهيها بنفس النتيجة، قبل أن يكسب المجموعة الرابعة بستة أشواط مقابل شوطين، وسط تراجع ملحوظ لأداء كي نيشيكوري الذي لم يستطع مجاراة المُصنف الأول في ضربات الإرسال.

وأصبح دجوكوفيتش أول لاعب منذ قرابة نصف قرن يُتوّج بأول ثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام، في موسم واحد، حيث يسعى لحصد اللقب الرابع لتعزيز هيمنته المُطْلقة.

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